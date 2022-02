정읍시, 중소기업 환경개선사업 추진…최대 2000만원 지원

[정읍=아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 전북 정읍시는 지역 내 중소기업의 열악한 기반 시설 정비와 노동·작업환경 개선을 위해 ‘중소기업 환경개선사업’을 추진한다고 23일 밝혔다.

시는 근로자의 복지 증진을 위해 종업원 수 200명 미만인 중소기업에 기숙사와 구내식당, 탈의실, 화장실, 체력단련실 등의 시설개선을 지원한다.

또 근무환경개선을 위해 소음·악취방지시설, 환기시설, 조명시설 등 개·보수를 지원해 기업의 생산성 증대에 도움을 줄 계획이다.

이를 위해 시는 올해 사업비 3억4000만원을 편성했다.

총사업비 중 보조 60%, 자부담 40%의 분담 비율로 근무환경 개선사업에 업체당 2000만원을 지원하고, 복지 편익 개선사업에 1000만원까지 지원할 계획이다.

시는 사업 추진을 위해 지난달 20일부터 이달 4일까지 희망 업체 신청을 받았으며, 신청한 23개 업체 전체를 대상으로 지원할 계획이다.

지난해는 지역 내 30개 업체를 선정해 조명, 바닥, 대기 배출시설, 화장실 공사 등 4억2400만원을 지원했다.

시 관계자는 “이번 사업을 통해 코로나19로 어려운 기업에 조금이나마 도움이 되기를 희망한다”며 “앞으로도 지역 내 중소기업의 지원방안 마련을 위해 지속적인 관심과 노력을 기울일 것이다”고 말했다.

한편 시는 기업인 간담회와 찾아가는 현장 방문을 통해 지역 내 기업 애로 해소와 기업하기 좋은 환경 조성을 위해 노력하고 있다.

정읍=아시아경제 호남취재본부 김재길 기자 gjg7070@asiae.co.kr