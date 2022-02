강원도, 야생 멧돼지 번식 봄철 '아프리카 돼지열병' 차단 방역

모돈 농가, 복합 영농 등 취약 농가 특별 관리

[아시아경제 라영철 기자] 강원도가 봄철 야생 멧돼지 개체 수 증가로 양돈 농장에 바이러스 전파 위험이 높아짐에 따라 도 내 아프리카 돼지열병(ASF) 차단 방역에 나선다.

23일 도에 따르면, 지난해 10월 인제군에서 ASF 발생 이후 현재까지 도 내 아프리카 돼지열병 발생 농가는 없는 상황이다.

도는 그러나, 최근 야생 멧돼지가 경북과 충북으로 확산하고 강원도에서도 봄철 멧돼지 번식에 따른 개체수 증가 등 매개체 활동으로 양돈 농가 방역 여건은 한층 어려울 것으로 예상했다.

이에 방역 인프라 구축, 양돈 농장 8대 방역 시설 유지·보수 등 10억 원의 예산 지원과 주기적 방역 점검 등 철저한 차단 방역을 유도할 방침이다.

특히 모돈 사육(150호)과 복합 영농(34호) 등 방역 취약 농가에 대한 집중 관리를 위해 ▲모돈사 공사 금지 ▲모돈 출하 전수 검사 실시 ▲경작 활동 병행 양돈 농장 소독·점검 강화 ▲영농 장비 농장 내 반입 금지 등을 시행한다.

또한 매주 수요일에는 '전국 일제 소독의 날'을 운영하고, 도 내 가용 소독 자원을 총동원(방제 차량 81, 광역방제기 4, 군 제독차 10, 드론 5)해 양돈 농장 진입로와 야생 멧돼지 검출 인근 도로 등을 중심으로 집중 소독할 계획이다.

서종억 동물방역과장은 "현 상황은 사소한 위험 요인이라도 꼼꼼히 확인하고, 철저히 관리돼야 하는 엄중한 상황"이라며 "양돈농가 종사자의 산행 금지와 영농 활동 자제, 모돈사 매일 소독 등 기본 방역 수칙을 지켜달라"고 당부했다.

강원=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr