함평군, 육상골재 채취장 일제 점검 실시

민원 최소화 ‘총력’ 해보·월야지역 골재채취장 7개소 대상



건설·환경 등 관련 부서 협업 대응…15건 위반사례 적발

[함평=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 함평군이 관내 육상골재 채취장에 대한 일제 점검을 했다.

23일 군에 따르면 건설·환경 등 골재채취 관련 부서로 합동점검반을 구성, 해보·월야지역 골재 채취장 7곳에 대해 지도·단속을 했다.

이번 점검은 비산먼지 발생, 덤프트럭 과속, 미복구 등 최근 골재채취장 인근에서 지속 반복적으로 발생하는 민원을 최소화하기 위해 추진됐다.

점검 대상은 해보·월야 지역 골재 채취장 7개소로, 군은 채취 심도 준수, 방진 덮개 설치, 세륜기 운영 여부 등 주요 점검 사항 10개 항목에 대한 점검을 실시했다.

점검 결과 심도 초과(1건), 품질시험 결과서 미비치(2건), 경계 표시 미흡 (4건) 등 총 15건의 위반 사례가 적발됐다.

군은 이번 점검 결과 위반사항이 적발된 사업장에 대해 관련법에 따라 골재채취 중지 등 강력한 행정처분을 내릴 방침이다.

군 관계자는 “주민 불편이 없도록 골재 채취장에 대해 강력한 지도단속을 지속해서 실시해 나가겠다”고 말했다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr