安 조롱 논란 이준석에…홍준표 "좀 심한 것 같지요?"

누리꾼 "이 대표와 '도매금'으로 취급받는 것 같아 불쾌"

李, 安 발언에 'ㄹㅇㅋㅋ' 비꼬아

국민의당 "과거 엘리트보수 자처하더니…'조롱의힘' 개명하라"

[아시아경제 김정완 인턴기자] 홍준표 국민의힘 의원이 최근 이준석 대표를 둘러싼 조롱 논란에 대해 "(이 대표의 발언이) 좀 심한 것 같다"고 말했다.

홍 의원은 22일 자신의 온라인 소통플랫폼 '청년의꿈' 청문홍답 코너에 "그 사람(이 대표)과 '도매금'으로 취급받는 것 같아 매우 불쾌하다"며 "매일매일 계속되는 그의 상대방 조롱에 분노를 금치 못한다"는 글이 올라오자 "좀 심한 것 같지요?"라며 이같이 반응했다.

이 이용자는 "소위 MZ세대라고 불리우는 대다수의 2030세대는 그의 '조롱'에 절대 동의하지 않는다"며 "(선거가) 보름도 남지 않았다. 연륜이 있고, 경륜이 넘치며, 인성적으로 나무랄 데 없는 '사람'이 지도력을 발휘할 수 있으면 좋겠다"고 호소했다.

앞서 이 대표는 22일 자신의 페이스북에 "안철수, 윤석열 향해 '단일화 겁나서 도망쳤다. 윤석열이 포기하면 내가 정권교체'"라는 제목의 기사를 공유한 뒤 "댓글로 ㄹㅇㅋㅋ 네 글자만 치세요"라고 적었다.

'ㄹㅇㅋㅋ'는 '리얼(REAL·진짜)'을 뜻하는 'ㄹㅇ'과 웃음을 뜻하는 'ㅋㅋ'을 합친 신조어다. 이를 두고 안철수 국민의당 대선 후보의 발언에 "니 말이 맞다"며 조롱하는 것이 아니냐는 해석이 나왔다.

이에 대해 윤영희 국민의당 중앙선거대책위원회 부대변인은 '국민의힘 윤석열 후보 낙선운동 삼매경 중인 조롱의힘 이준석 대표'라는 제목의 논평을 내고 "이 대표의 저급한 정치 행태가 대한민국 정치 품격을 나락으로 떨어뜨리고 있다"며 "이 대표의 선전이 거듭될수록 윤석열 후보의 낙선은 예견된 일이 될 것"이라고 경고했다.

이어 "과거 엘리트보수를 자처하던 국민의힘에는 더 이상 일말의 품격도 없다"며 "당의 얼굴인 대표부터 (원희룡) 정책본부장까지 인터넷 커뮤니티만 보고 SNS에서 킥킥대는 모습이 가관이다. 차라리 '조롱의힘'으로 개명하길 추천한다"고 꼬집었다.

한편 이 대표는 "나는 안 후보를 조롱할 수 있다"고 밝힌 바 있다.

이 대표는 지난 21일 KBS라디오 '주진우 라이브'에 출연해 "정치인들과는 상호 조롱한다. 그런데 반대로 국민의당은 선거 때마다 단일화를 가지고 협박을 한다"며 "근절돼야 할 양태다. 저는 정치인 대 정치인으로서 안 후보에게 무슨 말이든 할 수 있다"라고 말했다.

김정완 인턴기자 kjw106@asiae.co.kr