전경련-경북경제진흥원-실라리안협의회 업무협약 체결

[아시아경제 박선미 기자] 전경련중소기업협력센터는 23일 경상북도경제진흥원, 실라리안협의회와 경상북도 중소기업 경쟁력 강화를 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 업무협약을 통해 세 기관은 ▲경북 중소기업 경쟁력 강화를 위한 무료 경영자문 ▲중소기업 임직원 대상 경영교육 ▲실라리안 참여기업 맞춤형 지원 프로그램 개발 등을 함께 추진해 나갈 예정이다.

박철한 전경련중소기업협력센터 소장은 “전경련경영자문단의 비즈니스 경험과 노하우가 코로나19 장기화로 어려움을 겪고 있는 경북 중소기업들에게 큰 힘이 될 것”이라며, “연내에 실라리안 기업을 대상으로 경영자문 상담회를 개최해 기업애로 해소를 적극 지원할 계획”이라고 말했다.

