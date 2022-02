용의자 5시간만에 붙잡혀…범행 인정

[아시아경제 오규민 기자] 서울 마포구의 한 주택가에서 남성을 살해한 용의자가 경찰에 붙잡혔다.

서울 마포경찰서는 22일 남성 1명을 살해한 혐의로 A씨를 긴급체포했다고 밝혔다.

A씨는 22일 오후 6시 33분께 마포구 상암동의 한 주택가에서 흉기로 한 남성을 찌른 것으로 알려졌다. 경찰이 피해자의 신고를 받고 3분만에 출동했으나 숨져있었다.

이후 경찰은 오후 11시 56분께 A씨 주거지 부근에서 A씨를 발견하고 검거했다. A씨는 술에 취한 상태였지만 범행을 인정하고 있어 경찰은 긴급체포했다.

경찰 관계자는 “범행 동기 등에 대해 정확한 사건 경위를 수사 중”이라고 말했다.

오규민 기자 moh011@asiae.co.kr