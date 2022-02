속보[아시아경제 뉴욕=조슬기나 특파원] 러시아의 우크라이나 침공 우려가 일촉즉발 상태로 고조되면서 22일(현지시간) 미국 뉴욕 증시의 주요 3대 지수는 일제히 하락 마감했다.

이날 뉴욕증시에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 1.41% 내린 수준에 거래를 마쳤다. 대형주 중심의S&P500지수는 1.02% 떨어졌고, 기술주 중심의 나스닥지수는 1.23% 하락했다.

조 바이든 미국 대통령은 이날 오후 연설을 통해 '러시아의 우크라이나 침공이 시작됐다'고 규정하고, 러시아 금융기관, 국가 채무, 지도층과 가족에 대한 제재를 발표했다.

이는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 전날 우크라이나 동부 돈바스의 친러 분리주의자 지배 지역에 대한 독립을 승인하고 러시아군 진입을 명령한 데 따른 것이다. 이어 이날 러시아 상원은 푸틴 대통령이 요청한 러시아 영토 밖 군대 사용을 승인했다.

