[아시아경제 송승섭 기자] 한국주택금융공사는 몽골 건설도시개발부 및 국영주택공사 등 몽골 공무원 방문단을 대상으로 주택금융 노하우를 전수했다고 22일 밝혔다.

이번 워크숍은 몽골 주택금융 정책 관련 중요 의사결정을 맡은 관계자들을 대상으로 이뤄졌다. 주금공은 한국 주택금융시장 현황과 역할 및 주택금융상품 등에 대해 설명했다.

최준우 주택금융공사 사장은 “이번 워크숍을 계기로 앞으로도 한국과 몽골의 주택금융 시장 전반에 관한 지속적인 정보교류와 업무협력이 이루어지길 기대한다”고 전했다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr