[아시아경제 김대현 기자] 독일이 우크라이나 사태와 관련한 러시아 제재를 위해 러시아와 독일을 잇는 가스관 '노르트스트림2' 사업을 중단하겠다는 방침을 밝혔다.

AP·AFP통신은 22일(현지시간) 올라프 숄츠 독일 총리가 취재진과 만나 최근 우크라이나 사태와 관련한 러시아 행보에 대응하는 차원에서 노르트 스트림2 사업을 위한 인증 절차를 중단하는 조치를 취하고 있다고 밝혔다고 보도했다.

노르트 스트림2는 러시아에서 발트해 밑을 통과해 독일 해안으로 이어지는 1230㎞ 길이의 파이프라인이다.

독일은 석유와 천연가스를 전적으로 수입에 의존하던 중 비교적 저렴한 가격에 천연가스를 확보하기 위해 2012년 이 사업을 개시했다.

