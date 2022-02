국제유가 '100달러' 가까이 치솟아… 약 7년 만에 최고

[아시아경제 김대현 기자] 우크라이나 사태로 인한 공급 차질 우려로 국제유가가 배럴당 100달러에 근접했다.

22일(현지시간) 주요 외신에 따르면 이날 브렌트유 가격은 배럴당 99.5달러까지 올랐다가 오전 10시 현재 98.77달러에 거래 중이다. 2014년 9월 이후 가장 높은 수준이다.

'피델리티 인터내셔널' 마이크 쿠리 투자 이사는 국제유가가 100달러를 넘길 수 있다고 전망했다. 그는 우크라이나 위기와 미국의 추운 겨울, 세계 원유가스 공급 투자 부족이 합쳐진 결과라고 분석했다. 세계 원유 소비량의 10%를 공급하고 있는 러시아는 유가에 주요한 영향을 미치는 플레이어라고도 했다.

한편, 코로나19 확산 이후 수요가 늘며 원유 가격이 크게 뛰었고, 우크라이나 사태가 이 같은 상승세를 부추기고 있다.

석유수출국기구(OPEC) 등은 공급 확대 요구를 거부하고 있다. 다만 이란 핵 합의가 이뤄지면 공급량이 이란발 원유 수출이 늘 수 있다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr