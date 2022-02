고승범 금융위원장 "우크라이나 사태 대비 비상대응체계 유지"

[아시아경제 송화정 기자] 고승범 금융위원장은 우크라이나 사태가 긴박하게 전개될 가능성에 대비해 비상대응체계를 유지할 것을 당부했다.

고 위원장은 22일 오전 '국가안전보장회의·대외경제안보전략회의 연석회의'에 참석한 후 오후에는 우크라이나 사태로 변동성이 확대되고 있는 금융시장 상황과 관련해 금융위 간부들과 함께 시장 동향 및 리스크 요인을 점검했다.

고 위원장은 "우크라이나 관련 지정학적 리스크가 크게 높아지면서 증시 등 금융시장 변동성이 확대된 상황"이라며 "오후 들어 증시 변동성이 다소 축소되는 등 아직까지는 큰 충격으로 파급되지는 않은 것으로 보여지나 우크라이나 사태가 보다 긴박하게 전개될 가능성에 대비해 비상대응체계를 유지할 필요가 있다"고 강조했다.

현재 금융당국은 주식시장 모니터링 단계를 '주의' 수준으로 관리하고 있으며 매일 장 시작 전 국내외 금융시장 동향을 점검하고 있다.

고 위원장은 "오늘 밤 휴일 이후 개장하는 미국시장 동향을 면밀히 모니터링 하는 등 금융감독원·한국거래소 등 관계 기관과의 공조를 통해 국내외 금융시장 동향 등에 대해 경각심을 가지고 밀도있게 살펴볼 것"을 당부했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr