보금자리론 금리 3월부터 0.30%P 인상

3월 1일 신청 건부터 적용

[아시아경제 이민우 기자] 한국주택금융공사가 장기 고정금리·분활상환 주택담보대출인 '보금자리론'의 3월 금리를 전월 대비 0.30%포인트(p) 인상한다.

한국주택금융공사는 다음달 1일 신청 건부터 이 같이 금리를 인상한다고 22일 밝혔다.

이에 따라 한국주택금융공사 홈페이지를 통해 신청하는 'u-보금자리론'과 은행 창구에서 신청하는 't-보금자리론'은 대출만기에 따라 연 3.50%(10년)부터 3.80%(40년)로 이용할 수 있다.

또한 전자약정 등 온라인으로 신청하는 '아낌e-보금자리론'은 이보다 0.10%포인트 낮은 연 3.40%(10년)부터 3.70%(40년)의 금리가 적용된다.

한국주택금융공사 관계자는 "최근 정책모기지의 기준이 되는 국고채 금리 상승 등 요인을 반영해 보금자리론 금리를 불가피하게 조정하게 됐다"며 "2월 중 보금자리론 신청을 완료하면 조정 전 금리를 적용받을 수 있다"고 설명했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr