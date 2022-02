지구에서 가장 가까운 궁수자리A 블랙홀은 둥근 원 모양이었다

한국천문연 등 국제공동연구팀 관측 결과

[아시아경제 김봉수 기자] 우리 은하 중심에 위치해 지구에서 가장 가까운 초대질량 블랙홀인 '궁수자리A 블랙홀(Sgr A)'은 둥그런 원형 모양인 것으로 확인됐다.

한국천문연구원이 참여한 국제공동연구팀은 한국우주전파관측망(KVN)을 중심으로 한 동아시아 VLBI 관측망(EAVN)의 7mm와 13mm 파장대 관측을 통해 이같은 사실을 밝혀냈다고 22일 밝혔다.

궁수자리 A 블랙홀은 지구에서 가장 가까운 초대질량 블랙홀이기 때문에 블랙홀 주변에서 일어나는 현상을 연구하는 데 최적의 대상이다. 천문학자들은 이 블랙홀의 구조를 자세히 밝혀 내기 위해 지구상 여러 전파망원경을 연결하는 VLBI (초장거리 전파간섭계) 기술을 사용해 망원경 사이의 거리만큼 큰 구경을 가진 가상의 망원경을 만들었다. 또 우리 은하 중심 주변의 가스 구름에 의한 빛의 산란을 제거하기 위해 최신 산란 모델 연구 결과를 동아시아 VLBI 관측망 결과에 적용했다.

이 결과 연구팀은 궁수자리 A 블랙홀의 구조가 거의 원형임을 확인했다. 동아시아 VLBI 관측망은 우리나라가 소유한 KVN 3기를 포함해 총 21개의 전파망원경으로 구성됐다 이번 연구에는 1.3cm 파장대 관측에 10기, 7mm 파장의 관측에 8기의 전파망원경이 참여했다. KVN 3기는 두 파장 관측에 모두 참여했다.

궁수자리 A 블랙홀이 원 모양으로 관측된 것은 블랙홀이 주변 기체들을 중력으로 끌어들이며 형성되는 부착 흐름의 회전축이 우리 태양계 쪽을 가리키고 있음을 암시한다. 이번에 관측된 블랙홀의 크기는 블랙홀 주변의 부착흐름이 광속에 가까운 속도로 가속된 전자와 자기장을 가지고 있음을 뜻한다.

궁수자리 A 블랙홀의 전파 방출 기원에 대해서는 부착흐름과 제트 중 어느 쪽인지에 대한 오랜 논쟁이 여전히 진행 중이다. 이 연구는 부착흐름 모델 예측을 개선했지만, 제트 기원설도 여전히 배제할 수 없다. 연구팀은 보다 확실한 전파 방출 기원의 규명을 위해, 사건지평선망원경과 같은 더 짧은 파장을 이용하는 지구 크기 VLBI 망원경, 위성 전파망원경을 이용한 우주 VLBI, 다파장 수신기를 이용한 장기 모니터링 관측 연구를 진행해 나갈 예정이다. 이를 바탕으로 궁수자리 A 블랙홀의 세밀한 구조와 서로 다른 파장대역에서의 전파 방출 위치를 파악함으로써 우리은하 중심 전파 방출의 기원을 규명해 나갈 계획이다.

이번 연구 논문의 제1저자인 조일제 박사는 “궁수자리 A 블랙홀은 사상 최초로 관측한 M87 블랙홀보다 거리가 훨씬 가까이 있지만, 산란을 일으키는 가스 구름에 둘러싸여 있어 관측이 더 힘든 천체”라며 “동아시아 VLBI 관측망 관측을 통해 산란 효과를 교정해 우리에게 가까운 블랙홀의 본 모습을 보게 됐다”고 말했다.

이번 연구 결과는 천체물리학저널(The Astrophysical Journal)에 이날 게재됐다.

김봉수 기자 bskim@asiae.co.kr