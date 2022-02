성평등 문화 확산, 평생교육 활성화 위해 … 동의과학대·부산여성가족개발원, 업무협약 체결

[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] 동의과학대학교와 부산여성가족개발원이 지난 16일 ‘지역사회 성평등 문화 확산과 평생교육 사업 추진을 위한 업무협약’을 체결했다.

협약식은 지역사회 성평등 문화 확산, 평생교육 사업 추진 등 시민의 삶의 질 향상을 위한 공동사업 추진 등 상호협력체계 구축을 위해 마련됐다.

주요 협약 사항으로는 ▲지역사회 성 평등문화 확산을 위한 여성·가족 분야 연구와 사업 관련 상호협력 ▲부산시민 평생교육을 위한 프로그램 개발과 운영 관련 상호협력 ▲성 인지 감수성 교육 등 성 평등문화 확산을 위한 교육 시행과 문화 기반 조성 ▲부산시민 대상 비학위과정 개발 연구와 국고 지원 사업 연계 운영 관련 상호협력 등이다.

오경은 원장은 “부산시민이 질 높은 평생교육과 성평등 문화 확산 교육을 지원받을 수 있도록 실질적으로 교류하고 협력해 나갈 것으로 기대한다”라고 말했다.

김영도 총장은 “두 기관의 긴밀한 상호협력을 바탕으로 평생교육 사업 활성화와 함께 지역사회 내 올바른 성인식 문화 정착을 위해 노력하겠다”고 말했다.

영남취재본부 황두열 기자 bsb03296@asiae.co.kr