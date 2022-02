OCI, 제약바이오 사업 확대…부광약품 최대주주로

1461억원 규모 주식매매계약 체결

OCI가 부광약품 최대주주로 등극하고 제약, 바이오 분야 사업에 속도를 낸다.

OCI는 22일 1461억원을 투자해 부광약품의 최대주주 특수관계인 보유주식 약 773만주를 취득하기 위한 주식매매계약을 체결한다고 밝혔다. 이번 투자로 부광약품 주식 약 11% 지분을 보유하며 최대주주 지위를 확보하게 된다.

주주간 협약을 통해 신제품 개발과 투자 의사결정, 대규모 차입 등 중요한 경영상 판단에 대해 상호 협의하는 공동경영의 발판을 마련했다.

양사는 2018년 공동 설립한 합작사 'BNO바이오'를 통해 공동 경영관리와 투자 협력 경험을 쌓아왔다. OCI는 부광약품이 가지고 있는 신약개발에 대한 능력 및 잠재력을 바탕으로 높은 미래 성장가치를 확인 한 것으로 전해진다.

부광약품은 1960년에 설립된 제약회사로, 뇌질환 치료제와 항암제를 중심으로 주요 의약품 개발 파이프 라인을 확대해 왔다. 현재 30여개 해외사들과 다양한 글로벌 파트너십을 구축하고 있다.

이우현 OCI 부회장은 "부광약품 지분 투자를 통해 제약?바이오?연구개발 분야의 성장기반을 마련하게 돼 뜻깊다"며 "다양한 시너지 영역을 발굴하여, 부광약품을 세계적인 제약?바이오 회사로 성장시켜 나갈 것"이라고 밝혔다.

