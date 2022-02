화순군, 미세먼지 저감 ‘전기자동차 구입비’ 지원

[화순=아시아경제 호남취재본부 김지운 기자] 전남 화순군은 미세먼지 저감과 대기질 개선을 위해 ‘전기자동차 구입 보조금’을 지원한다고 22일 밝혔다.

군은 18억8400만원을 들여 전기승용차 50대, 전기화물차 56대 구입비를 지원한다.

보조금은 대기환경개선 효과 등에 따라 차종별로 차등 지원되며 전기승용차는 대당 최대 1450만원, 전기화물차는 최대 2533만원을 지원할 방침이다.

지원 대상은 신청일 기준 90일 이상 화순군에 주소를 둔 군민과 화순군 내 사업장이 위치한 법인·기관이 신청할 수 있다.

군은 차량 출고·등록 순(선착순)으로 예산 소진 시까지 신청을 받아 지원 대상자를 선정한다.

보조금 지원을 희망하는 자는 자동차 제조·판매사 상담 후 신청서를 작성해 제조·판매사에 제출하면 된다.

보급 차종은 환경부 무공해차 통합 누리집에서 확인이 가능하며 신청 방법, 지원 절차는 군청 누리집 고시공고에서 확인할 수 있다.

자세한 사항은 군청 환경과로 문의하면 된다.

