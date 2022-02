현대모비스, '수익·환원 동시추구'…주주가치 극대화

TSR 기반 주주가치 정책 발표

외부·시설투자에 3조~4조 투입

배당 성향 20~30% 제시

[아시아경제 유현석 기자] 현대모비스가 주가수익과 주주환원을 동시에 추구하는 총주주수익률(TSR)을 기반으로 주주가치 제고에 나선다. 또한 반도체와 소프트웨어(SW)를 비롯한 미래 모빌리티 분야에 3년간 최대 8조원을 투자하기로 했다. 기업가치를 높여 장기적으로 주가 부양과 주주 환원으로 이어지게 해 선순환 체계를 구축한다는 복안이다.

22일 현대모비스는 주가수익과 주주환원을 동시에 추구하는 총주주수익률(TSR) 기반 ‘2022년 주주가치 제고정책’을 발표했다. TSR는 주식의 가치 변화와 배당, 자기주식 처분 같은 주주환원분을 종합 반영한 글로벌 선진 기업평가 방식이다. 주주들의 수익률을 객관적으로 산출할 수 있어 대표적인 주주친화 정책으로 평가받는다. 국내에서도 극소수의 상장기업만 총주주 수익률을 활용하고 있다. 현대차그룹에서는 현대모비스가 선제적으로 도입했다.

올해 배당은 배당성향의 20~30% 수준에서 탄력적으로 운영한다. 배당성향은 순이익에서 주주들에게 얼마나 배당했는지를 나타내는 지표다. 현재 실시하고 있는 중간배당도 유지한다. 자기주식은 올해 3300억원 규모로 매입한다. 이 중 625억원은 소각할 예정이다.

현대모비스의 올해 주주가치 제고 정책 특징은 주주들의 투자 안정성과 예측 가능성을 추가로 보완했다는 점이다. 지난 3년간 추진해온 중장기 주주환원정책의 연장선이기도 하다.

2019년 이후 총 2조6000억원 규모의 주주환원을 충실하게 이행했다. 배당금은 총 1조1000억원으로 분기배당도 처음으로 시행했다. 자기주식은 약 1조원 규모를 매입했다. 이 중 이미 보유하고 있는 자기주식 200만주와 신규 매입분인 1875억원(73만4000주)을 추가로 소각했다.

이와 함께 현대모비스는 향후 3년간 미래 모빌리티 대응을 위한 투자와 도심항공모빌리티(UAM) 및 로보틱스 등 중장기 사업모델 혁신 등에 필요한 현금 사용 계획도 공개했다. △반도체와 SW, 자율주행 등 외부 투자에 3조~4조원 △전동화와 핵심부품 등 안정적인 부품공급을 위한 시설투자에 3조~4조원 △글로벌 공급망 위기 대응 등 기업운영에 필요한 최소한의 현금 보유 등이 골자다.

이번 주주가치 제고 정책은 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 관점에서도 주목받고 있다. 주주들 입장에서 기업가치를 한 단계 끌어올려 지배구조의 객관성과 투명성을 향상시킬 계획이다. 이를 위해 경영시스템 선진화를 목적으로 신규 이사회 구성안을 제시했다. 사외이사 후보 추천 위원회는 지배구조 전문 사외이사로 김화진 서울대 법학전문대학원 교수를 추천했다.

김 교수는 기업지배구조와 회사법, 자본시장법 등 국내 기업지배구조 분야 최고 권위의 전문가다. 한국기업지배구조원(KCGS)의 의결권 전문위원회 위원이다. 이렇게 되면 현대모비스의 이사회는 다양성과 전문성, 독립성을 강조한 총 5명의 사외이사로 구성된다. 현재 사외이사는 김대수 고려대 경영학과 교수(물류·리스크), 장영우 영앤코 대표(주주추천 사외이사·재무회계), 강진아 서울대 공대 교수(경영·전략) 칼 토마스 노이만 이사(산업·기술)다. 김 교수의 합류로 ESG 경영 방침이 더욱 탄력을 받을 것으로 전망된다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr