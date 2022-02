송영길 "대장동 의혹, 앞으로 윤석열 게이트라고 불러야…대선 끝나도 특검할 것"

[아시아경제 이기민 기자] 송영길 더불어민주당 대표가 22일 대장동 개발 의혹이 부산저축은행 부실 수사에서 이어졌다며 "앞으로는 '윤석열 게이트'라고 불러야 될 것 같다"고 말했다.

송 대표는 이날 오전 국회 최고위원회의에서 "부산저축은행 부실 수사의 주역이 바로 윤석열 중수2과장인 게 드러났다"며 이같이 말했다. 그는 "대선이 끝나더라도 특검을 통해서 반드시 실체를 밝히겠다"고 강조했다.

송 대표는 윤 후보가 전날 TV토론에서 대장동 사업 관련, '3억5000만원 들고 가서 1조 가까운 수익을 번 것'이라고 발언한 것에 대해서 "검찰총장까지 하신 분이 투자금과 자본금도 구분 못 해서 그동안 수사를 어떻게 해왔는지 의심이 된다"면서 "경제 무능은 알겠지만, 검사(로서)도 무능하구나 하는 게 확인된 것 같다"고 지적했다.

이어 "그동안 범죄자들 얘기, 그것도 '그분'이 이재명이라고 한 번도 얘기하지 않았던 그 얘기도 추측해서 '이재명 게이트'라고 외쳤던 근거는 무엇인가"라고 따져 물으며 "정말 자기 필요할 때는 가져다 쓰는 '윤로남불'"이라고 비판했다.

그는 특히 대장동 녹취록에 등장하는 '그분'으로 지목된 조재연 대법관에 대해 "법원행정처와 조재연 대법관은 국민 앞에 공식적 입장을 명백히 밝혀주길 바란다"고 말했다.

전날 통과된 추가경정예산안에 대해서는 "미흡한 점이 있지만 앞으로 보완해가도록 하겠다"면서 "일단 추경안이 국무회의 통과를 통해 신속하게 이번 달 안에 집행될 수 있도록 하겠다"고 강조했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr