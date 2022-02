더 넓어진 캐딜락 에스컬레이드 ESV 국내 출시…1억6357만원

[아시아경제 최대열 기자] 캐딜락은 대형 스포츠유틸리티차량(SUV) 에스컬레이드 ESV를 22일 국내에 출시하고 사전계약을 받기 시작했다. 앞서 지난해 7월 나온 5세대 모델의 축간거리를 늘린 롱휠베이스 모델로 내부공간이 더 커졌다.

기존 모델과 비교해 전장이 385㎜ , 휠베이스는 336㎜ 늘어 각각 5765㎜, 3407㎜에 달한다. 국내 출시된 SUV 가운데 가장 길다. 3열까지 좌석을 모두 편 상태에서 기본 트렁크 공간이 1175ℓ며 3열을 접으면 2665ℓ다. 2열까지 함께 접으면 4044ℓ다.

기존 모델과 같이 38인치 LG 커브드 OLED 디스플레이가 적용됐다. 차량 앞쪽을 촬영해 네비게이션 정보를 증강현실로 알려주는 AR네비게이션을 비롯해 HD서라운드 비전·나이트 비전 등으로 운전자 시인성을 높인다. AKG 스튜디어 레퍼런스 사운드 시스템은 스피커 36개로 구성됐으며 운전자와 뒷쪽 탑승자간 대화를 도와주는 시스템, 2열 엔터테인먼트시스템, 앞좌석 마사지 파워시트, 콘솔 쿨러 등도 그대로 들어갔다. 최고출력 426마력의 6.2ℓ V8 가솔린 직분사엔진도 기존 모델과 같다.

디자인에 크롬 요소를 반영한 프리미엄 럭셔리 플래티넘, 광택을 내는 검은색의 스포츠 플래티넘 두 가지 트림으로 출시됐다. 가격은 1억6357만원(개소세 인하 적용)으로 추가 비용 없이 트림을 고르면 된다.

