[아시아경제 이관주 기자] 메라키플레이스가 운영하는 비대면 진료 플랫폼 '나만의닥터'에서 건강지원금 5000원 지급 이벤트를 진행한다.

나만의닥터는 진료 및 처방·약 배송까지 원스톱 서비스로 제공하는 모바일 앱이다. 건강지원금 5000원은 나만의닥터에서 제공하는 기능인 '닥터포인트'의 형태로 지급된다. 신규로 회원가입하는 이용자 전원에게 100% 지급된다.

이용자들은 닥터포인트를 ▲탈모 ▲보습제 ▲다이어트 ▲여드름 등 비급여 진료 시에 사용할 수 있다. 현재 만보기 등을 통해서도 닥터포인트를 받을 수 있다.

선재원 공동대표는 “유저들이 나만의닥터를 통해 진료뿐만 아니라 통합적인 건강관리 서비스를 받을 수 있도록 마련한 게 닥터포인트 기능”이라며 “더 빠르게 경험하고 혜택도 누릴 수 있도록 가입자 전원에게 닥터포인트를 지급하는 결정을 내리게 됐다”고 말했다.

