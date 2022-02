한화투자증권, 전국퇴직금융인협회와 어린이 금융교육 업무 협약

[아시아경제 이민지 기자] 한화투자증권은 전국퇴직금융인협회와 금융취약계층 어린이를 위한 금융교육 업무 협약을 체결했다고 22일 밝혔다.

한화투자증권과 전국퇴직금융인협회는 이번 협약을 통해 전국의 금융취약계층 어린이를 위한 금융교육 프로그램인 ‘어린이 금융 탐험대’를 기획하고 실시할 예정이다. 전국 8개의 지역아동센터에서 어린이 눈높이에 맞는 금융교육을 진행해 아이들의 금융 이해력을 높이고, 꼭 필요한 금융지식을 효과적으로 전달할 계획이다.

한편 한화투자증권은 지난 2018년부터 특성화고 학생들을 대상으로 임직원 재능기부 사회공헌활동인 ‘Together Plus’를 통해 금융 및 취업 멘토링 프로그램을 운영해오고 있다. 이외에도 어린이를 대상으로 ‘어린이 금융 탐험대’를 실시해 금융교육을 통한 사회공헌 활동을 지속적으로 넓혀가고 있다.

한종석 한화투자증권 경영지원실 전무는 “앞으로도 연령별 맞춤형 금융교육을 통해 사회공헌 활동을 지속해 나가겠다”고 밝혔다.

