IBK기업은행, 'IBK 도토리통장 찜 이벤트' 실시

IBK도토리통장 출시 앞두고 이벤트 통해 경품 제공

[아시아경제 송화정 기자] IBK기업은행은 싸이월드의 클로즈베타 버전인 '도토리 원정대' 서비스 시작과 함께 'IBK도토리통장 찜 이벤트'를 진행한다고 22일 밝혔다.

IBK도토리통장은 잔액 20만원 이하 구간에 대해 연 5%의 파격적인 금리를 제공하는 입출금식통장으로 싸이월드 앱 정식 오픈 이후 출시될 예정이다.

상품 출시에 앞서 진행되는 IBK도토리통장 찜 이벤트는 21일부터 27일까지 이벤트 홈페이지 또는 아이원뱅크(i-ONE Bank) 앱에서 신청할 수 있다. 도토리통장 찜하기를 신청한 고객 중 추첨을 통해 총 30명에게 나이키 덩크서울 슈즈, 아크네 비니 등 MZ세대(밀레니얼+Z세대)들이 선호하는 브랜드 경품을 증정한다.

기업은행 관계자는 "옛 감성을 담아 출시된 싸이월드 베타버전 도토리 원정대에 기업은행도 참여해 미니룸을 깜짝 공개했다"며 "앞으로도 유저 맞춤형 상품 출시, 메타버스 영업점 입점 등을 단계별로 추진할 예정이니 많은 관심을 부탁드린다"고 말했다.

