터키 여행서 뒷자석 아내 4명 모두 숨진 교통사고 … 운전자도 고통, 피해자들 선처 바라

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부부 4쌍이 터키 여행 중 교통사고가 나 뒷자석에 탄 아내 4명이 모두 숨졌다.

국제운전면허 없이 렌터카를 운전한 60대 남성은 교통사고처리특례법 위반 혐의로 재판에 넘겨져 집행유예를 선고받았다. 운전자는 물론 모두 아내를 잃은 피해자와 그 유족이 선처를 원했고 재판부는 받아들였다.

울산지법 형사6단독(김도영 판사)은 부부동반 해외여행 중 교통사고를 내 4명이 사망하는 사고를 낸 혐의 등으로 기소된 A씨에게 금고 1년 6개월에 집행유예 3년을 선고했다고 22일 밝혔다.

재판부에 따르면 A씨가 몰던 승합차는 2018년 5월 터키 안탈리아시의 한 고속도로에서 원형교차로에 진입해 좌회전하던 중 직진 차량과 충돌해 넘어졌다.

이 사고로 A씨 등 승합차에 타고 있던 60~70대 한국인 8명 중 4명이 숨졌고, 4명은 중경상을 입었다. 숨진 4명은 모두 차량 뒷좌석에 앉은 아내들이었다.

재판부는 “A씨가 직진 차량에 양보하지 않은 과실이 있다”며 “다만 피고인 역시 배우자가 사망해 큰 고통을 겪고 있고, 피해자와 유족들이 선처를 원하는 점 등을 고려했다”고 판시했다.

