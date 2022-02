이준석 "文, 安과 함께 했다면 대통령 될 수 있었겠는가"

"安, 가만히 놔두면 돼…하고 싶은 것 다 하시라"

[아시아경제 강우석 인턴기자] 이준석 국민의힘 대표가 안철수 국민의당 대선 후보에 대해 "항상 그분은 하고 싶은 대로 하는 분"이라며 "문재인 대통령이 안철수 대표와 함께 했다면 대통령이 될 수 있었을 것 같은가"라고 비판했다.

이 대표는 21일 KBS 라디오 주진우 라이브에 출연해 "안철수 후보에 대해서 잘 아시는 많은 분들은 보통 이럴 때 이렇게 얘기한다"며 "'그냥 가만히 놔두면 된다. 하시고 싶은 거 다 하시면 된다'"고 말했다.

국민의당 당원 사망 관련 발언 논란에 대해선 "돌아가신 분의 유지를 받들어서 정치 행보를 하는 것을 합리화하는 것은 그거 자체로 굉장히 부적절하다고 제가 지적한 것"이라며 "고인의 의사를 확인하지도 않고 선거운동에 본인(국민의당)들이 활용하는 것이 굉장한 모독"이라고 반박했다.

안 후보 단일화 결렬 선언 전 윤석열 국민의힘 대선후보와의 전화 공방에 대해선 "윤석열 후보가 (안 후보에게 전화를) 했는데 안 받아서 다시 했다"라며 "실무자 간 만나서 얘기하자는 취지로 얘기했더니 그냥 마음에 안 든다는 듯이 그냥 발표해버렸다"고 언급했다.

이 대표는 "문재인 대통령이 안철수 대표와 함께했으면 대통령이 될 수 있었을 것 같은가"라며 "(그 당시 안 후보가) 혁신을 자꾸 하자 그래서 (안 후보에게) 혁신위원장 할 거냐니까 또 안 하고 결국 그때 이미 (안 후보가) 당(새정치민주연합)을 깰 마음을 먹었기 때문에 중간의 요식행위로 문재인 대통령에 대해 뭔가 나쁜 이미지를 투영시키려 했던 의도였을 것"이라고 비판 수위를 높였다.

그러면서 "(문 대통령도) 저분(안 후보)이랑 합당을 해야 하느냐 아니면 대선 나갈 때 저분을 달래야 하느냐, 단일화해야 되느냐 고민 많았을 거다"라며 "그런데 안 하셨을 때 잘되던데요?"라고 덧붙였다.

그는 "저는 안철수 대표를 조롱할 수 있다. 정치인들은 상호 조롱한다"며 "반대로 국민의당은 선거 때마다 단일화를 가지고 협박을 한다. 그거는 근절돼야 할 양태다"라고 지적했다.

이어 "(안 후보는) 정권교체를 하는 측에 서 있는 것처럼 하면서 자기 지분을 늘리려는 행동을 계속하려는 것이기 때문에 이건 대의에 어긋난다"고 꼬집었다.

강우석 인턴기자 beedolll97@asiae.co.kr