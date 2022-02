[e공시 눈에 띄네]코스피-21일

[아시아경제 권재희 기자]

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 광동제약=보통주 1주당 100원 현금결산배당 결정

◆ 한국콜마=지난해 영업이익 656억원으로 전년동기 대비 30.4% 증가

◆ 사조대림=보통주 1주당 300원, 우선주 1주당 350원 현금배당 결정

◆ 효성화학=계열사 효성비나케미칼(Hyosung Vina Chemicals Co., Ltd.)에 479억원 규모 채무보증 결정

◆ 지누스=자회사 멜로우(Mellow, Inc.)에 대해 359억원 규모 채무보증 결정

