속보[아시아경제 정현진 기자] 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 러시아 평화유지군에 우크라이나 동부 돈바스 지역 진입 명령을 내렸다고 21일(현지시간) 주요 외신이 보도했다.

보도에 따르면 푸틴 대통령은 돈바스 지역의 자칭 도네츠크인민공화국(DPR)과 루간스크인민공화국(LPR)에 러시아 평화유지군 진입을 명령했다.

앞서 푸틴 대통령은 이 두곳을 독립국으로 인정하는 대통령령에 서명했다. 그는 돈바스 지역이 역사적으로 러시아 영토라고 주장하면서 친러 반군 조직들과 상호원조 조약을 체결, 사실상의 군사개입을 선언했다.

