이마트, 골프전문숍 50개로 확대…연중 최대 프로모션도

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트는 골프 입문자가 증가하는 등 인기를 고려해 스포츠 매장 내 골프전문숍을 확대한다고 22일 밝혔다.

이마트는 시타실을 갖추고 전문 판매원이 상주하는 골프전문숍을 현재 전국 42개 매장에서 운영하고 있는데 이를 연말까지 50개로 확대할 계획이다.

이마트는 지난해 9월 SSG닷컴과 연계해 온라인에서 상품을 구매한 고객이 이마트 매장에서 상품을 픽업하고 시타실을 활용할 수 있도록 한 옴니 서비스를 도입해 좋은 반응을 얻고 있다. 실제 SSG닷컴에서 골프 클럽과 용품을 구매한 고객 중 이마트 매장 픽업을 선택한 고객 비중이 73%에 달한다.

이마트와 SSG닷컴은 이달 24일부터 다음달 13일까지 봄맞이 골프대전을 열고 연중 최대 프로모션도 펼친다. 행사 카드로 구매 시 금액별로 신세계상품권을 증정하고 드라이버와 아이언 구매 고객에게는 SSG랜더스 아이언 커버를 선착순으로 증정한다.

이마트 관계자는 “아직 추운 날씨에도 불구하고 일찌감치 올해 라운딩을 준비하는 고객이 늘고 있다”며 “이번 봄맞이 골프대전 행사를 맞아 골프숍을 방문해 다양한 클럽을 시타해보고 고객에게 맞는 상품을 합리적인 가격에 구매하는 기회가 되길 바란다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr