[아시아경제 구채은 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보는 21일 중앙선거관리위원회가 주관하는 ‘제20대 대통령선거 후보자 1차 TV토론회’에서 심상정 후보가 “폭탄공급, 규제완화 부동산감세 정책은 퇴행적인 것”이라고 비판하자 “저는 좌파와 우파 정책을 안가리고 국민에게 필요한 정책은 반드시 한다”고 답했다.

이 후보는 “반드시 한쪽 방향으로 가라 요구하지 않았으면 좋겠다”면서 “종부세는 집값이 너무 급작스럽게 올라서 반영비율을 제한하자고 한 것”이라고 했다.

