[아시아경제 구채은 기자, 김영원 기자] 안철수 국민의당 후보가 21일 중앙선거관리위원회가 주관하는 ‘제20대 대통령선거 후보자 1차 TV토론회’에서 “이 후보가 여러 증세 관련 이야기를 하셨다. 국토보유세 탄소세 등이다. 그런데 이런 것들은 다 조세전가로 재원을 마련하는 것”이라고 비판했다.

