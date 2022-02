[아시아경제 구채은 기자] 윤석열 국민의힘 후보가 21일 중앙선거관리위원회가 주관하는 ‘제20대 대통령선거 후보자 1차 TV토론회’에서 이재명 후보에 “민주주의, 경제발전 얘기하면서 언론에 연일 나오는 경기지사 법카 횡령에 대해서는 말을 안하신다”면서 “(그 문제로) 공무원 마음이 다 떠나가고 있다”고 저격했다.

윤 후보는 “제대로 조사하고 본인이 엄정 책임지는게 민주주의고 사람들이 일할 의욕 북돋는 것이 경제발전의 기본”이라고 했다.

