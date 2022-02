코로나 시대, 재정 긴축? 확장?… 尹 "재정 확장 불가피", 安 "빚 얻지 않고 재원 확보"

[아시아경제 박준이 기자, 김영원 기자] 보수야권 후보들이 재정 확장과 금융 긴축에 대해 서로 다른 입장을 보였다. 윤석열 국민의힘 대선후보는 "어려울 땐 써야 한다"며 코로나19 국면 등 필요 시 재정 확장이 필요하다는 입장인 반면, 안철수 국민의당 대선후보는 확장 재정을 경계하면서 "빚 얻지 않고 재원 확보를 할 수 있다"고 밝혔다.

두 후보는 21일 중앙선거관리위원회에서 주관하는 ‘1차 TV토론’에서 '코로나 시대의 경제 대책'에 대해 이같이 답했다. 윤 후보는 "지금의 재정 확장은 말씀 드린 대로 인위적인 재정이라기보다는 코로나19 손실보상이라는 법상으로 의무를 지는 부분이라 불가피한 측면이 있고, 금리 인상은 전세계적으로 코로나19 지원 때문에 금융이 풀렸으니 미국도 테이퍼링하면서 단기 이자율까지 상승하고 있어 우리나라도 불가피한 측면이 있다"고 설명했다.

반면 안 후보는 "새롭게 코로나19가 확산될 때마다 추경으로 땜질하는 건 비정상"이라며 "재정건전성 확보를 위해서는 기존 예산을 좀 더 구조조정해서 재원을 마련을 하면 빚 얻지 않고도 극복할 수 있다"고 말했다.

