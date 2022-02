[아시아경제 구채은 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보가 21일 중앙선거관리위원회가 주관하는 ‘제20대 대통령선거 후보자 토론회’에서 “코로나가 진화해서 치명률이 작아지고 (감염속도는) 빨라졌다”면서 “보로 홍수를 못막는다. 방역을 유연하게 스마트하게 바꿔야 한다”고 언급했다.

그는 “3차 접종까지 맞춘 경우 위험성 낮은 사람 밤 12시까지 (영업시간) 허용해도 상관없다고 본다”면서 “이런 것이 문 정부 관료들과 의견 다를 수 있다고 생각한다”고 언급했다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr