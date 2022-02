전주시, ‘전주형 마을부엌’ 사업 운영

시민들의 식생활 개선 목적…3월부터 12월까지 진행

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 전주시는 오는 3월부터 12월까지 시민들의 식생활 개선을 돕기 위한 ‘전주형 마을부엌’ 사업을 운영한다고 21일 밝혔다.

‘마을부엌’은 전주푸드 등 지역단위 푸드플랜 사업과의 연계를 통해 기존의 식생활교육사업의 폭을 넓히는 동시에 모든 주민들의 먹거리 기본권 보장과 먹거리 정의 실현을 위한 것에 목적을 두고 있다.

올해는 식생활교육 전주네트워크와 전주의료사회협동조합, 전주푸드 효천점 등 5곳과 연계해 추진된다.

먼저 식생활교육 전주네트워크는 마을부엌을 통해 청년·학생 등을 대상으로 건강한 식생활의 필요성과 전통음식의 가치를 공유하고, 조리기술도 습득할 수 있는 교육을 진행한다.

전주의료사회협동조합은 고혈압과 당뇨 등 성인병 질환을 앓고 있는 고령자 등을 상대로 증세에 맞는 식단구성과 식습관 개선을 위한 교육에 나선다.

또한 김치문화관과 전주푸드 효천점, 평화사회복지관도 각각 중년남성 퇴직자와 채식인, 조손가정 등 시설이용주민들을 대상으로 건강한 식생활교육에 나설 예정이다.

전주시는 전주형 마을부엌 운영을 통해 참여한 시민들이 코로나19로 지친 마음을 치유하고, 성인병 극복과 식습관 개선을 통해 건강을 지키는 데 도움을 받을 수 있을 것으로 기대하고 있다.

전주=호남취재본부 김한호 기자 stonepeak@asiae.co.kr

호남취재본부 김태인 기자 kti1457@asiae.co.kr