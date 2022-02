KB국민은행 리브모바일 '청년희망 LTE 요금제' 출시

[아시아경제 부애리 기자] KB국민은행 리브모바일이 '청년희망 LTE 요금제'를 출시했다고 21일 밝혔다.

'청년희망 LTE 요금제'는 만 19세 이상 36세 이하 청년이면 누구나 가입할 수 있다.

데이터(월11GB + 매일2GB, 일제공량 소진 시 3Mbp속도)와 음성, 문자서비스가 무제한 제공된다.

기본요금은 월 33000원으로 청년 기본할인 월 8200원, KB청년희망적금 보유고객 추가할인 월 2800원이 적용돼 월 22000원에 이용 가능하다.

요금제 출시를 기념해 오는 6월 말까지 '청년희망 LTE 요금제'를 셀프 개통하거나 통신비를 KB국민은행 계좌로 자동납부하는 고객을 대상으로 도서문화상품권을 증정하는 이벤트를 진행한다.

KB국민은행 관계자는 "정부의 한국판 뉴딜 2.0 추진계획에 따른 청년 지원정책에 발맞춰 이번 신규 요금제를 출시하게 됐다"며 "앞으로 청년 고객들의 밝은 미래를 위해 혁신적인 상품과 서비스를 선보일 수 있도록 노력할 것"이라고 전했다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr