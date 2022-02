국수본부장 "디스커버리 장하성·김상조 조사는 수사 진행에 따라"

[아시아경제 조성필 기자] 남구준 경찰청 국가수사본부장은 투자자들에게 막대한 피해를 안긴 디스커버리자산운용의 사모펀드 환매 중단 사건에 연루된 장하성 주중 한국대사와 김상조 전 대통령정책실장 등에 대해 "수사 진행 상황에 따라 조사 여부를 판단하겠다"고 말했다.

장 대사와 김 전 실장은 해당 펀드에 수억에서 수십억원을 투자한 것으로 알려졌다. 이 가운데 장 대사는 디스커버리자산운용 장하원 대표의 친형이다.

남 본부장은 21일 오전 기자간담회에서 이 사건 수사 현황에 대해 "은행이나 증권사 중 판매사들에 대한 압수수색을 진행했고, 관련 자료를 확보해 분석하고 있는 상황"이라며 "전반적으로 수사하고 있다"고 밝혔다. 그는 장 대사와 김 전 실장, 채이배 전 의원 등 디스커버리 펀드에 투자한 것으로 알려진 유력 인사들에 대한 조사 여부에 대해선 "아직까지는 경우에 따라 할 수 있지만 (수사가 진행 중이기 때문에) 구체적인 답변은 곤란하다"고 했다.

남 본부장은 디스커버리 펀드 판매 및 환매 당시 특정 투자자들에 대한 특혜 여부에 대한 수사 상황에 대해서도 "의혹 전반에 대해 수사를 진행하고 있다"고 했다. 앞서 일각에선 장 대사 등 VIP 투자자에게 환매 특혜가 있었던 것이 아니냐는 의혹을 제기한 바 있다. 그러나 디스커버리자산운용은 입장문을 통해 자신들도 피해자란 입장과 함께 "특혜 등은 있을 수가 없고 있지 않았다"고 해당 의혹을 부인했다.

디스커버리 펀드는 2017년부터 하나은행과 IBK기업은행 등 시중은행과 증권사를 통해 판매됐다. 부실화돼 2019년 4월 환매가 중단됐다. 이 사건으로 국내 투자자가 입은 피해는 2562억 원에 이르는 것으로 알려졌다. 남 본부장은 '환매 중단 결정 전 유동성 위기 정황을 사전에 인지하고도 펀드 운용과 판매를 계속한 정확을 포착했는지' 여부를 묻는 질문엔 "판매부터 중단까지 전반적인 흐름을 수사를 통해 확인하고 있다"고 대답했다.

