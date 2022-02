곡성갤러리107, 손양옥 일러스트 개인전 열어

개인전 맘에서 마음으로, 한지 작품 40여점을 선보여

[곡성=아시아경제 호남취재본부 차종선 기자] 오는 24일부터 3월 8일까지 전남 곡성군 갤러리107과 스트리트 갤러리 4곳에서 손양옥 일러스트 개인전이 개최된다.

이번 전시회는 손양옥 작가의 네 번째 개인전으로 캔버스 위에 인간의 심상을 표현한 일러스트와 한지 작품 40여점을 선보인다.

손양옥 작가는 작품집 《맘에서 마음으로》에서 아들을 키우며 7년여 간의 소중했던 기억을 회화작품과 에세이로 담아낸 바 있다.

이번 전시에서는 해당 작품집의 원화를 전시한다.

손 작가는 “아이가 커가면서 어느 순간 서로 마음을 닫고 살지는 않았나 하는 생각이 들었다. 그래서 갓 출산을 하고 육아를 하던 어린 신부로 돌아가 자식을 낳고 키우던 소중한 기억을 작품으로 표현했다. 지금은 청년이 된 아들과 함께 자숙과 용서의 시간 여행을 떠나는 과정이었다”며 작품의 의의를 설명했다.

손양옥 작가는 호남대학교 산업디자인과와 광주교육대학교 대학원 문화예술교육 기획과를 졸업했다. 광주광역시 미술대전 공예 특별상, 대한민국 미술대전 한지 공예 특선 등 활발한 창작 활동을 펼치고 있다.

갤러리107은 곡성군 곡성읍 중앙로에 위치하고 있다. 스트리트 갤러리는 길거리에 설치된 부스형 갤러리로 곡성읍 읍내 시가지 곡성교육청, 농협, 경찰서, 6070 청춘공작소 앞에서 만나볼 수 있다.

