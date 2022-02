창립 8주년 코인원 "개발 전문성 강화"…회원수 226만명·거래액 382조원

[아시아경제 이정윤 기자] 국내 가상화폐 거래소 코인원이 창립 8주년을 맞아 개발 전문성 강화에 나선다고 21일 밝혔다.

2014년 2월 20일 설립된 코인원은 올해 제품 경쟁력 강화와 시스템 안정화를 목표로 개발 전문성을 강화하는데 주력할 방침이다. 올 초 주요 거래소들이 NFT, 메타버스 등 신사업에 매진하는 가운데 코인원은 기술 개발 전문성을 우선적으로 강조하기도했다. 장기적인 기업 성장을 목표로, 변화하는 업계 트렌드를 빠르게 서비스화 하기 위해 탄탄한 기술적 역량이 선제 되어야 한다고 판단했기 때문이다.

아울러 코인원은 설립 8년 동안의 성과도 공개했다. 현재까지 코인원 누적 회원수는 226만명으로 누적 거래액은 382조원에 달했다. 지난해엔 전년 대비 2배 이상 증가하며 큰 성장세를 보였다.

코인원은 설립 초기부터 거래소 시스템의 모든 단계에 걸쳐 보안을 구축한다는 기업 정책을 바탕으로 8년 연속 보안 무사고 기록을 쓰고 있다.

기업 성과에 따른 임직원에 대한 투명한 보상 체계도 견고히 했다. 지난해 말 임직원 연봉을 20% 일괄 인상했으며, 성과에 따라 연 최대 450%의 인센티브도 지급했다. 최근 창사 이래 최초로 전 직원에 스톡옵션을 부여하기도 했다.

코인원은 비트코인과 함께 큰 축을 담당하고 있는 이더리움을 국내 최초 상장한 거래소다. 2019년에는 가상화폐 리워드 수익 창출 플랫폼 '코인원 플러스'를 런칭하며 국내 최초 스테이킹 서비스를 선보였다. 스테이킹은 보유하고 있는 코인을 맡긴 뒤 신규 발행되는 코인을 보상받는 채굴 방식을 뜻한다.

차명훈 코인원 대표는 "올해 코인원은 보다 강력한 보안과 안전한 투자문화를 구축하고, 업계 트렌드 변화에 빠르게 대응할 수 있는 거래소 서비스 전반의 향상을 도모하고 있다"라며 "8년의 성과를 이뤄낸 건 뛰어난 인재들이 함께해준 덕분이며, 앞으로 이들과 함께 넥스트 코인원을 만들어나갈 개발 전문 인력 강화에 더욱 힘을 쏟을 방침이다"라고 밝혔다.

