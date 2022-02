경기도, 교통사고 잦은 곳 26곳 개선

도 내 21개 시·군 26개 지점 대상 43억 원 투입

[아시아경제 라영철 기자] 경기도는 "올해 도 내 21개 시·군을 대상으로 '2022년도 교통사고 잦은 곳 개선사업'을 추진한다"고 21일 밝혔다.

도는 도로교통공단과 함께 최근 3년간 교통사고 자료 등을 분석해 개선이 꼭 필요한 곳, 개선 효과가 큰 곳 등을 중심으로 올해 사업 대상지를 선정했다.

사업 대상지는 수원 인계 사거리, 구리 교문 사거리, 포천 어룡 1차 교차로, 광명 시청 사거리 등 총 21개 시·군 26개 지점이다.

이들 대상지는 경찰청과 시·군 등에서 개선이 시급하다고 판단되는 지점, 교통사고가 중복적으로 발생하는 지점, 도로 개선 시 교통사고가 대폭 감소해 도민의 안전이 확보될 것으로 판단되는 지점 등에 해당한다.

도는 해당 대상지에 총 43억 9200만 원(도비 21억 9600만 원, 시·군비 21억 9600만 원)의 예산을 투입, 관할 시·군과 함께 교차로 내 교통섬 조정, 횡단보도 정비, 교통안전 표지 및 시설물 보강 등을 추진한다.

실제로 최근 3년 간(2017~2019) 도 내 교통사고 잦은 곳 개선 사업의 효과를 분석한 결과, 사업 시행 전 대비 교통사고 발생 건수는 31.8%, 인명피해는 33.6% 감소한 것으로 조사됐다.

도 관계자는 "교통사고가 자주 발생하는 지점에 대한 정확한 사고 원인 분석과 적절한 개선 대책이 가장 중요하다"면서 "교통사고 방지를 위한 시설물 정비를 통해 도로교통 환경이 개선될 것으로 기대한다"고 말했다.

