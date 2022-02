롯데케미칼, 첨단소재의 미래 한눈에…전시실 새단장

[아시아경제 오현길 기자] 롯데케미칼 롯데케미칼 011170 | 코스피 증권정보 현재가 227,000 전일대비 500 등락률 -0.22% 거래량 18,373 전일가 227,500 2022.02.21 09:22 장중(20분지연) 관련기사 外人, 이달 3주 연속 국내 주식 순매도…SK하이닉스 최다 매수 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제"열 교환기 때문에 정기보수 어렵다"…산재사고 여수산단 기업 속앓이(종합) close 은 경기 의왕사업장에 첨단소재사업의 미래 전략과 고객 맞춤 솔루션을 소개하는 전시공간 '테크 앤 퓨처 홀'을 새롭게 연다고 21일 밝혔다.

쇼룸은 규모 379㎡ 총 4개의 공간으로 나눠져, 롯데케미칼의 소재 기술을 바탕으로 만들어가는 고부가 소재의 미래를 보여준다.

롯데그룹과 롯데케미칼의 소개와 국내외 주요 사업을 보여주는 비전존, 대표·신규 제품을 선보이는 솔루션존 등으로 구성됐다.

선행디자인 쇼룸 에이뷰도 새롭게 선보인다. 스페셜 소재 디자인과 솔루션을 소개한다. 롯데케미칼의 차별화된 디자인 역량을 보여줌과 동시에 고객에게 맞춤형 제안을 진행한다.

롯데케미칼 관계자는 "첨단소재사업의 현재와 미래를 담았다"며 "다양한 솔루션을 소개함으로써 방문하는 고객들에게 차별화된 경험을 제공할 것"이라고 밝혔다.

