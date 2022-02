서울 초·중 문해교육 784명 이수…95세 최고령 만학도에 표창장

문해교육 프로그램 이수자 60~80대 91%

운영기관 올해 70개 기관으로 확대

[아시아경제 한진주 기자] 서울시교육청은 2021학년도 초등·중학 학력인정 문해교육 프로그램을 이수한 784명에게 학력인정서를 배부한다고 밝혔다. 올해 졸업생 중 최고령은 95세다.

21일 서울시교육청은 52개 기관에서 문해교육 프로그램을 이수한 초등 517명, 중학 267명 등 총 784명이 학력인정서를 받는다고 밝혔다. 연령대별로는 60대 33%, 70~80대 58% 등 60~80대 장·노년층이 91%이다.

1926년생(만 95세)으로 졸업생 중 최고령인 신광천 씨는 배움에 대한 열정을 갖고 적극적으로 수업에 임해 모범적인 학습태도를 보여 우수 학습자에게 수여하는 교육감 표창장을 받는다.

어려운 가정형편 탓에 초등학교 입학 기회를 놓쳤던 신 씨는 93세에 배움에 도전했다. 신 씨는 2019년부터 3년 동안 학업 중단 없이 1~3단계를 이수했다. 수업시간마다 10분 전에 도착해 앞 자리에서 수업을 들었고 출석률도 100%를 달성했다.

초·중 학력인정 문해교육은 학교를 다닐 기회가 없었던 성인들에게 글자를 읽고 쓸 수 있는 능력과 생활문해 능력을 갖추게 하고, 학력취득의 기회를 제공한다. 현재 서울에서 2059명이 학력인정 문해교육 프로그램에 참여하고 있다.

서울시교육청은 초등·중학 문해교육 프로그램 운영기관을 올해 70개까지 늘려 성인학습자의 계속교육을 위한 다양한 평생교육 프로그램을 확대 운영할 계획이다.

