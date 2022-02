이재명, '야권 단일화 철회' 안철수에 "고뇌에 공감…정치교체 돼야"

李 "제 3의 선택 불가능한 정치환경이 '발목잡기' 구체제 정치 낳아"

[아시아경제 이기민 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보가 20일 안철수 국민의당 후보의 '야권 단일화 철회'와 관련해 "안 후보의 구체제 정치 종식과 새정치를 향한 정치 교체의 열망과 의지에 공감한다"고 밝혔다.

이 후보는 이날 사회관계망서비스(SNS)에 적을 글을 통해 '안철수 후보님의 고뇌에 공감한다'며 이 같이 말했다.

안 후보는 기자회견을 열고 "대한민국이 분열과 갈등을 끝내고 통합과 미래로 갈 수만 있다면, 구체제를 종식시키고 과학과 실용의 시대를 열 수만 있다면 어떤 상황에서도 불의와 타협하지 않고 손해를 보더라도 바른 길을 가겠다"며 윤석열 국민의힘 후보와의 단일화를 철회하겠다고 밝혔다.

안 후보는 단일화 제안 이후 일주일이 지났지만 윤 후보가 대답을 하지 않았고, 주변 사람들로 인해 제안의 진정성이 왜곡됐다면서 이번 단일화 협상 결렬 책임이 국민의힘 측에 있다고 주장했다.

이 후보는 이에 대해 " 87체제 아래 양당독점체제는 국민에게 양자택일을 강요했고, 제 3의 선택이 불가능한 정치환경은 상대의 실패가 나의 기회가 돼 선의의 경쟁보다 발목잡기가 능사인 구체제 정치를 낳았다"며 "이제 더 나쁜 '묻지마 정권교체'를 넘어 더 나은 '정치교체'가 돼야 하고, 정치교체가 세상교체, 시대교체를 이끌어내게 해야 한다"고 강조했다.

그러면서 "국내외 위기가 미래를 위협하는 엄중한 상황에서 퇴행적 정쟁의 구체제 정치를 종식하고, 대한민국의 변화와 개혁을 위해 미래와 통합으로 나아가야 한다"고 언급했다.

이양수 국민의힘 수석대변인도 안 후보의 기자회견 이후 입장문을 내고 "오늘 안 후보께서 말씀하신 충정을 충분히 이해한다"며 "정권 교체를 위해 앞으로도 계속 함께 노력하기를 바란다"고 답했다.

