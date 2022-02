이재명, 추경 관련 "국힘, 불가능한 조건으로 사람 죽기 기다려" 비판

전주 유세에서 정부 추경안 반대한 국힘에 공세

李 "대통령 당선되면 추경 뿐만 아니라 특별 긴급재정명령이라도 발동"

"전남·전북·광주 메가시티, 싱가포르에 맞먹는 수준으로 발전시킬 것"

[아시아경제 이기민 기자, 이명환 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보가 19일 "국민의힘은 실현 불가능한 조건을 내세워서 사람이 죽기를 기다리고 있다"고 비판했다.

이 후보는 이날 전북 전주 유세에서 국민의힘의 반대로 부딪힌 민주당이 국회 예산결산특별위원회에서 추가경정예산안(추경)을 단독 처리한 것에 대해 "추경을 놓고 싸우다가 민주당이 결국 강행 처리하고 있다"며 이 같이 말했다.

성남시장 시절 성남FC 구단주였던 이 후보는 유세에 앞서 전북현대와 경기를 하면 져서 속상했다는 일화를 소개하며 "코로나19 조그만 것 한번 차보겠다"고 공을 차는 세레모니를 했다.

그는 "적게라도 시작해야 하는 것 아닌가. 부족하면 다음에 하면 되지 않겠나"라면서 "3월9일이 지나면 저 이재명이 추경이 아니라 특별 긴급재정명령을 발동해서라도 그간의 손실을 다 보전하겠다"고 덧붙였다.

그러면서 "코로나19도 독성 엄청 강했는데 지금은 진화해 작게 변한 다음에 속도 빨라졌다. 대응도 바뀌어야 한다. 막겠다고 고생하기보다 생기는 문제 대비하는 게 훨씬 낫다"며 "유연하고 스마트한 방역 하고 중증 대비하고 경제 피해 최소화할 필요하다"고 설명했다.

이어 "3월10일부터 정부와 협의해 부스터샷 3번 맞은 사람은 24시간 영업해도 되게 바로 풀겠다"며 "위기도 이겨본 사람 이긴다. 고기도 먹어본 사람이 먹는다"고 강조했다.

이 후보는 또 경제위기, 디지털 전환, 남녀·지역 갈등 등 위기상황을 극복할 통합의 대통령이 되겠다면서 윤석열 국민의힘 대선 후보를 향해 "국정을 모르면 방향을 못 정한다. 주술사한테 물어보면 큰일 난다"고 비판했다.

그는 특히 "대한민국이 5대 강국으로 갈 수 있는 결정적 기회가 왔다고 생각한다. 그런데 대한민국이 수도권 집중 정책 때문에 어렵다"며 "남부의 집중적으로 투자해서 전북·전남 광주에 싱가포르에 맞먹는 새로운 수도로 확실히 성장,발전 시키겠다"고 약속했다.

이어 "전북은 새만금전북특별자치도로 자율·자치권 확대하고 재정 능력 확대해 경제 발전할 수 있게 청년들이 서울 가지 않고 직장 구하고 아이 낳아 미래 설계할 수 있게 하겠다"고 강조했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr