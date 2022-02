"화이자 3회보다 '화이자 1·2차+모더나'가 더 효과적"

일본 정부 "교차 접종이 부작용은 더 잦아"

일본 정부는 화이자 백신을 세 차례 맞는 것보다 화이자를 두 차례 접종한 후 모더나 백신을 추가로 맞는 것이 코로나19 예방 효과가 크다는 분석 결과를 18일 발표했다.

NHK 등 일본 언론에 따르면 후생노동성 연구반은 이날 전문가 회의에서 이같은 결과를 보고했다.

1·2차 접종 때 화이자 백신을 맞은 이들이 3차에 모더나 백신을 맞은 경우, 한 달이 지나면 항체가(價)가 67.9배에 달해 3차에도 화이자를 맞았을 때의 항체가(54.1배)보다 높은 것으로 조사됐다.

이는 3차에 모더나를 맞은 이들 233명과 화이자를 접종한 396명을 각각 분석한 결과다.

다만 부작용은 3차에 모더나를 맞은 이들이 더 많이 겪었다.

1·2차 화이자를 맞은 후 3차에 모더나를 접종한 이들의 발열, 권태감, 두통 비율은 각각 49.2%, 78%, 69.6%였다. 화이자만 3차례 맞은 이들이 같은 증상을 겪은 비율(21.4%, 69.1%, 55%)보다 높다.

부작용 조사는 3차에 모더나를 맞은 437명과 화이자를 접종한 2626명을 대상으로 실시됐다.

교도통신에 따르면 분석을 담당한 이토 스미노부 준텐도대 객원교수는 "모더나 쪽이 약간 효과가 높은 것으로 미뤄 짐작한다"면서 "효과와 부작용의 균형을 보고 어느 쪽을 접종할지 결정하면 좋겠다"고 말했다.

한편 최근 일본에서는 1·2차에 화이자를 맞은 이들이 3차에 모더나를 교차 접종하는 것을 기피하는 경향이 나타나고 있다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr