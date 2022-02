[아시아경제 영남취재본부 김귀열 기자] 나노블럭 게임을 아시나요?

경북 영덕군청소년상담복지센터는 가족과 즐기는 청소년 겨울방학 문화체험인 ‘나노블럭 대회’를 오는 24일 연다.

코로나19로 인한 청소년의 우울감을 예방하고 학업에 대한 스트레스를 해소하기 위해 마련된 행사이다.

참가자는 나노블럭을 수령한 뒤 대회당일 온라인 ZOOM으로 접속해 빠른 순서로 나노블럭을 완성하면 된다.

이번 프로그램엔 자녀와 부모가 함께하는 순발력 퀴즈타임도 운영한다.

최대환 소장은 “지역 청소년과 학부모를 위해 심리상담 지원과 문화체험 서비스를 운영할 계획”이라고 말했다.

영남취재본부 김귀열 기자 mds7242@asiae.co.kr