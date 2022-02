'아수라' 김성수 감독 신작

[아시아경제 이이슬 기자] 영화 '서울의 봄'이 첫 삽을 떴다.

18일 메가박스중앙(주)플러스엠은 "'서울의 봄'이 배우 황정민·정우성·이성민·박해준·김성균 캐스팅을 확정하고 지난 17일 촬영을 시작했다"고 밝혔다.

영화 '아수라'·'감기'·'태양은 없다'·'비트' 등을 연출한 김성수 감독이 메가폰을 잡은 '서울의 봄'은 1970년대 말, 대한민국을 뒤흔든 거대한 사건을 그린다.

제작은 '내부자들'·'남산의 부장들'·'다만 악에서 구하소서' 등을 선보인 하이브미디어코프가 맡는다.

김성수 감독은 "당대의 명배우들이 ‘서울의 봄’을 위해 다 모였다. 감독으로서 이보다 더 좋을 수 있을까"라고 촬영 시작 소감을 전했다.

