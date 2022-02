[아시아경제 이민지 기자] 메디톡스 메디톡스 086900 | 코스닥 증권정보 현재가 116,000 전일대비 1,900 등락률 +1.67% 거래량 32,034 전일가 114,100 2022.02.18 15:30 장마감 관련기사 끝나지 않는 보톡스 분쟁… 대웅 "메디톡스 고발" vs 메디톡스 "검찰 항고"대웅제약 "메디톡스 손 들어줬던 美 ITC 최종결정 무효화"국내 보톡스 1위 휴젤,1.7조원에 GS그룹 품으로…글로벌 진출 가속도(종합) close 는 50억원 규모로 자사주 취득을 결정했다고 18일 공시했다. 회사 측은 “주가안정과 주주가치 제고를 위한 것”이라고 말했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr