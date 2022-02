제주 화순항 테트라포트서 추락한 낚시객 구조

[제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자] 제주 서귀포시 화순항 동방파제 테트라포트에서 추락한 40대 낚시객이 서귀포해경에 의해 구조됐다.

18일 서귀포해양경찰서에 따르면 전날 오후 4시 9분께 서귀포시 안덕면 화순항 동방파제 인근 낚시객으로부터 테트라포트 아래로 사람이 추락했다는 신고가 접수됐다.

신고를 받은 서귀포해경은 오후 4시 18분께 현장에 도착, 추락자 건강상태를 확인한 후 곧이어 도착한 소방대원들과 합동으로 구조작업을 실시해 오후 4시 42분께 A씨(40대, 남성)를 안전하게 구조 완료했다.

구조 당시 A씨는 의식은 있었으나 두부 출혈 및 골반 통증을 호소하며 거동이 불가능해 소방 구급차량으로 의료기관에 이송했다.

A씨는 낚시를 하기 위해 테트라포트 위를 이동하던 중 미끄러지며 약 4-5m 아래로 추락했으며 추락지점이 해상은 아닌 것으로 알려졌다.

제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자 panax33@asiae.co.kr