코스피, 개인·기관 순매수 속 2740선 상승 마감

[아시아경제 이민지 기자] 코스피가 개인과 기관의 순매수에 상승마감했다. 장중 미국과 러시아 외무부 장관 회담이 예정됐다는 소식이 전해지면서 위험자산에 대한 투심이 개선된 것으로 보인다.

18일 코스피는 전 거래일 대비 0.02%(0.43포인트) 오른 2744.52로 장을 끝마쳤다. 이날 코스피는 장초반 2711.88까지 하락하며 1% 넘게 내렸지만 장중 2747.08 포인트까지 상승하며 상승세를 보이기도 했다. 투자자동향을 보면 개인과 기관이 각각 435억원, 1030억원어치 순매수했고 외국인은 홀로 1411억원어치 주식을 팔았다.

이날 증시는 장 초반 미국 증시 하락에 동조화되며 하락 흐름을 보였지만 미국과 러시아 외무부 장관 회담 예정 발표 이후 반등했다. 이경민 대신증권 연구원은 “미국 통화 긴축 부담이 잔존하는 가운데 우크라이나 사태를 둘러싼 지정학적 리스크와 경제지표 부진이 맞물리면서 국내 증시는 장초반 하락세를 보였다”며 “연기금 중심으로 기관 순매수세가 유입되며 증시 하방 경직성을 지지했다”고 말했다.

업종별로 보면 기계(2.96%), 운수창고(2.14%), 건설업(1.55%), 전기가스업(1.24%) 순으로 상승했다. 기계 업종은 두산중공업이 채권단 관리에서 벗어날 것이란 기대감에 9.7% 상승하며 지수 업종 지수 상승을 끌어냈다. 운수창고 부문에선 HMM과 팬오션이 각각 6%, 3% 오르며 지수 상승에 기여했다.

시가총액 상위종목 중에선 카카오(0.88%)를 제외하곤 모두 내림세를 보이고 있다. 이외에 삼성전자(-0.93%), SK하이닉스(-1.13%), NAVER(-2%), 삼성바이오로직스(-0.39%), LG화학(-1.72%), 삼성SDI(-0.36%) 등은 하락했다.

코스닥지수는 같은시각 전 거래일 대비 0.86%(7.49포인트) 오른 881.71로 장을 끝마쳤다. 이날 코스닥지수는 장중 869선까지 내려가며 하락폭을 키우기도 했지만 이내 0.8%대 상승세를 보이며 880선으로 올라서기도 했다. 투자자동향을 보면 외국인과 개인이 각각 424억원 10억원어치 주식을 순매수했고 기관은 홀로 360억원어치 주식을 순매도했다.

시가총액 상위종목 중에선 셀트리온헬스케어(-1.43%), 에코프로비엠(-0.74%), 펄어비스(-1.56%), 셀트리온제약(-0.58%)는 하락했고 엘앤에프(0.54%), 카카오게임즈(0.71%), 위메이드(0.18%), HLB(2.14%)는 상승했다.

