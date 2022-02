NH농협금융 "초일류 디지털금융사 도약"

고객이 체감하는 초일류 디지털금융사 도약

2022 디지털 혁신 키워드는 '고객중심, 생활금융, 개방형 생태계'

키워드 중심 계열사별 CEO과제 선정해 핵심 사업으로 중점 관리

[아시아경제 송화정 기자]농협금융은 올해 디지털 혁신 키워드로 '고객중심, 생활금융, 개방형 생태계'를 꼽고 고객이 체감하는 초일류 디지털 금융사로 도약하겠다는 목표를 제시했다.

농협금융은 지난 17일 서울 중구 본사에서 전 계열사 디지털 부문 최고 책임자들이 참여하는 '2022 제1차 농협금융 DT추진최고협의회'를 개최했다.

이날 회의에서는 이상래 농협금융 디지털금융부문장의 주재로 지난 한 해 동안의 디지털 전환 성과에 대한 조명과 올해 나아가야 할 DT 추진 방향에 대한 논의가 진행됐다.

지난 해 주요 성과를 살펴보면, 우선 올원뱅크, 나무 등 주요 모바일 앱 가입자수 총 2790만 명을 달성하며 전년 대비 32.9%의 높은 성장세를 보여줬다. 또한 은행과 증권은 마이데이터 사업자 인가를 취득해 높은 수준의 데이터 기반 자산관리 서비스를 출시했다. 은행의 'NH자산+'는 110만명의 고객을 유치하고 외부 고객평가에서도 높은 점수를 받아 경쟁력을 증명한 바 있다. 특히 농협카드의 비대면 발급 실적은 전년 대비 34.2% 증가했다.

농협금융은 각 계열사의 자체 DT 내재화를 통한 업무 효율화를 도모함과 동시에 계열사 CEO가 책임 이행하는 핵심 과제를 중점적으로 관리하는 투트랙(Two-Track) 전략을 바탕으로 디지털 전환의 가속화를 적극 추진해갈 계획이다.

최우선 DT 과제로서 은행은 '고객 페인 포인트(Pain-Point) 해소를 위한 비대면 프로세스 개선', 증권은 '고객상담업무 디지털화 및 디지털 점포도입'을 선정했다.

은행의 고객 Pain-Point 해소를 위한 비대면 프로세스 개선 과제는 비대면 채널의 향후 10년을 대비하기 위한 것으로, 상품 탐색, 가입부터 사후관리까지 고객 관점에서의 불편사항을 세심하게 찾아내 단계별 프로세스를 전면적으로 개선하는 것을 핵심내용으로 하고 있다.

증권의 고객상담업무 디지털화 및 디지털 점포도입 과제는 리테일 부문 디지털 채널을 크게 모바일트레이딩시스템(MTS), 고객지원센터, 자산관리(WM)센터로 구분하고 각각의 고객 접점에 24시간 챗봇서비스, STM(Smart Teller Machine) 등을 도입해 고객의 편의성과 업무 효율화를 동시에 높이는 것이 핵심 내용이다.

이상래 부문장은 "전사적 DT를 이뤄내기 위해서는 전 임직원의 디지털 마인드 재무장이 절실하다"면서 "향후 디지털 금융을 이끌어 갈 외부 전문가 적극 영입은 물론 자체 DT마스터 인증제를 활용한 내부인재를 육성해 우수한 인적자원을 바탕으로 메타버스, 인공지능(AI), 블록체인 등 신기술을 활용한 사업에도 적극적으로 도전해줄 것"을 강조했다.

농협금융은 지난해 5월부터 대표앱 '올원뱅크'를 고객 중심의 종합금융플랫폼으로 전면 업그레이드하기 위한 프로젝트 추진에 전사적 디지털 역량을 모아왔으며 올해 6월 정식 서비스 오픈을 앞두고 있다.

이 부문장은 "철저한 데이터 분석을 통해 고객이 원하는 금융의 모습을 구현함으로써, 고객 경험이 증명하는 초일류 디지털 금융사로 도약하자"고 당부했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr