고흥군, 가업승계 지원 ‘청년이 돌아오는 고흥’ 발판 마련

농·축산·소상공업 분야별 지원…청년 지역정착 마중물 역할



[고흥=아시아경제 호남취재본부 심정우 기자] 전남 고흥군은 내달 15일까지 (조)부모의 대를 이어 가업을 이어갈 청년을 대상으로 ‘가업승계 청년 지원’ 사업 대상자를 모집한다고 18일 밝혔다.

‘가업 승계 청년 지원’ 사업은 (조)부모의 안정된 가업 기반을 토대로 농·축산·소상공업 분야별 가업승계에 필요한 현실적인 비용을 지원함으로써 가업승계에 대한 불안감 해소와 청년들의 지역정착 유도는 물론 청년인구 유입을 통해 일자리 창출에 기여하는 사업이다.

수혜대상은 신청일 현재 만 19세 ~ 49세 이하, 주민등록상 주소지가 고흥군이면서 (조)부모가 농·축산, 소상공업에 종사하고 있거나 가업승계를 받을 신청자 본인의 농·축산, 소상공 경력이 승계 받은 지 5년 이내인 청년이다.

1차 서류심사와 2차 사업장 현장실사 후 각 분야별 전문가로 구성된 심사위원회를 통해 최종 사업 대상자로 선정된다.

고흥군은 총 10명의 가업승계 청년발굴을 목표로 사업비 1인당 2000만을 지원해 농·축산 시설물 설치·개보수, 사업장 시설 개선 및 경영·홍보에 필요한 비용을 지원함으로써 청년인구 유입 촉진을 통해 노령화 되고 있는 지역에 활력을 더 할 방침이다.

군은 취·창업 청년 지원, 청년창업 후속지원 프로그램, 마을·사회적기업 육성, 청년 도전 프로젝트 지원, 청년 CEO 마케팅 활성화 지원, 청년 내일로·마을로 프로젝트등 지역맞춤형 일자리 창출을 통해 청년이 돌아오는 고흥 만들기에 최선을 다 할 계획이다.

군 관계자는 “앞으로도 지역 청년들을 위한 맞춤형 지원 사업 발굴로 청년들의 어려움을 적극 해소해 청년 인구 유입에 한발 빠르게 대응 하겠다”고 말했다.

고흥=아시아경제 호남취재본부 심정우 기자 sevenshim@asiae.co.kr